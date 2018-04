Von diesem Vertrauen ist die größte Landespolizei Deutschlands im Moment weit entfernt. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten 2016 wurde deutlich, dass schwere Pannen der Ermittler - nicht nur in Berlin - dem islamistischen Attentäter Anis Amri den Weg ebneten. Dazu kamen die "Schießstand-Affäre": Polizisten sollen durch Schadstoffe in den Anlagen krank geworden sein. In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den geschassten Polizeichef sowie seine frühere Stellvertreterin Margarete Koppers - die wiederum seit 1. März Generalstaatsanwältin in der Hauptstadt ist.