Innenminister Horst Seehofer (CSU). Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Korruptionsverdacht im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) untersuchen lassen. "Ich werde in der nächsten Woche eine unabhängige Untersuchung anordnen. Ich möchte wissen, ob es hier Systemmängel gibt, die solche Dinge ermöglichen", sagte Seehofer dem ZDF.



Am Freitag war bekannt geworden, dass eine ehemalige Mitarbeiterin des BAMF in Bremen rund 2.000 Asylanträge positiv beschieden haben soll, obwohl sie dafür nicht zuständig war.