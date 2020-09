Airbus-Schild am Standort Bremen.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archiv

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat sich in den Untersuchungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen nach eigenen Angaben in drei Ländern geeinigt. Man habe sich im Grundsatz mit französischen, britischen und US-amerikanischen Behörden verständigt, Vorwürfe wegen Schmiergeld-Zahlungen beizulegen, teilte der Konzern mit.



Allerdings müssten noch Gerichte in den drei Ländern und die US-Regulierungsbehörden den Deal genehmigen. Die seit Jahren laufenden Untersuchungen hatten Airbus unter Druck gesetzt.