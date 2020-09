Airbus (Archiv)

Quelle: Guillaume Horcajuelo/epa/dpa

Mit der Zahlung von insgesamt 3,6 Milliarden Euro will der europäische Flugzeugbauer Airbus die Korruptionsermittlungen in drei Staaten beilegen. Der Großteil von 2,1 Milliarden Euro geht an Frankreich, so der Konzern. Knapp eine Milliarde Euro fließt an Großbritannien, gut 500.000 Euro an die USA.



Die Justiz ermittelte gegen Airbus wegen des Verdachts der Bestechung ausländischer Beamter sowie Geldwäsche. Der Strafbetrag ist höher als der Gesamterlös von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2018.