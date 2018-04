Lee Myung Bak wurde wegen Korruption verhaftet. Quelle: PRESIDENTIAL HOUSE IN KOREA via EPA/dpa

Der frühere südkoreanische Präsident Lee Myung Bak ist wegen Korruption und anderer Vorwürfe verhaftet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Bezirksgericht in Seoul Haftbefehl gegen den 76-Jährigen erlassen. Begründet wurde die Festnahme mit der Sorge, er könnte Beweismittel vernichten, wie südkoreanische Sender berichteten.



Ermittelt wird in mehreren Fällen von Korruption, in denen auch Verwandte und Berater des Politikers sowie Konzerne wie Samsung verwickelt sein sollen.