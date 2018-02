Netanjahu seinerseits weist die Vorwürfe als "absurd" zurück. "Ich bin sicher, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird", sagte Netanjahu in Jerusalem. Er hoffe auf einen Sieg auch bei den nächsten Wahlen in Israel. "Ich spüre die tiefe Verpflichtung, Israel weiter zu führen", betonte der Regierungschef. Ihn interessiere ausschließlich das Wohl des Landes. "Die Polizei entscheidet nicht, sondern die zuständigen juristischen Behörden", betonte Netanjahu. Ähnliche Vorwürfe gegen ihn in der Vergangenheit hätten sich als haltlos erwiesen. Er stellte auch die Objektivität der Polizeiermittler infrage.