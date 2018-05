Pascale Scarbonchi nimmt die Espressokanne vom Herd und schenkt dampfenden Kaffee ein. Ihr Mann schneidet Wurst auf. In der düsteren Wohnküche hängen Hunderte von Würsten und Schinken von der Decke. Am Kaminfeuer, in dessen Wärme die Fleischwaren trocknen, hat sich eine Katze zusammengerollt.