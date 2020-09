Korte: Sie ist unbefristet im Amt. Man könnte mit Mut eine Ministerpräsidentenwahl durchführen und auf eine einfache Mehrheit am Ende setzen, also auf Minderheiten mit gesetzgeberischer Möglichkeit. Der Landtag in Düsseldorf hat zwei Jahre überlebt mit so einer Form, mit unterschiedlichen Mehrheiten. Und über ein Tolerierungsmodell gab es zwei Legislaturperioden sogar in Magdeburg – über das Magdeburger-Modell. Also es gibt Möglichkeiten, dass Regierungen sich länger halten. Sowohl geschäftsführend als auch als Minderheiten toleriert.