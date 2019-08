"Die Parteiendemokratie im Osten ist extrem dynamisch in Bewegung. Es gibt dort keine gewachsenen Bindungen an die Parteien. Insofern entscheidet auch etwas wie ein Tagesplebiszit", erläutert der Duisburger Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte das Wählerverhalten in den neuen Bundesländern. "Es lohnt also, einen intensiven Wahlkampf zu führen", sagt er mit Blick auf die steigenden Werte der CDU in Sachsen. "Einzeltagesereignisse können auch zu großen Schwankungen führen."