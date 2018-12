Die Partei hat so viel an strategischer Bravheit und eine parteiinterne Harmoniesucht, sie wird nicht zerfallen.

Korte: Die Symbolik, dass alle drei Kandidaten noch einmal auf die Bühne kamen, spricht dafür, dass kluge Strategen daran arbeiten, die Partei nicht in zwei Teile zerbrechen zu lassen. Sondern wie eine Familie jetzt damit umzugehen. Die Partei hat so viel an strategischer Bravheit und eine parteiinterne Harmoniesucht, sie wird nicht zerfallen.