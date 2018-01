Dabei können die Schadstoffe vor allem Föten, Kleinkinder und Pubertierende in ihrer Entwicklung beeinträchtigen. Die Weltgesundheitsorganisation bringt die Stoffe mit Krankheiten in Verbindung, die in der westlichen Welt immer häufiger auftreten. Darunter ein Rückgang der Spermienqualität und -anzahl, Brust-, Prostata- und Hodenkrebs sowie eine verfrühte Pubertät bei Mädchen.