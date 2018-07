Behgjet Pacolli, Außenminister Kosovos. Archivbild Quelle: Valdrin Xhemaj/EPA/dpa

Serbien hat dem Außenminister Kosovos, Behgjet Pacolli, die Einreise verweigert. Belgrad erkenne Kosovo nicht als Staat an und daher existiere ein Außenminister überhaupt nicht, begründeten die Behörden ihre Weigerung. Das berichtete der nationale TV-Sender RTS.



Pacolli war von den Muslimen in Südserbien eingeladen worden, an einer Feier in der Stadt Novi Pazar teilzunehmen. Kosovo ist von mehr als 110 Ländern völkerrechtlich anerkannt, Serbien aber will seine frühere Provinz zurückhaben.