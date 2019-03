Ohne die Nato wären wir Kosovoalbaner heute wohl alle nicht mehr am Leben. Fazli Latifi, kosovarischer Gemüsehändler

Der kosovarische Gemüsehändler Fazli Latifi wurde damals am Markt von Mitrovica von einer Granate getroffen. Trotzdem ist er froh über das Eingreifen der Nato: "Der Angriff war nur gerecht und erfolgreich. Ohne die Nato wären wir Kosovo-Albaner heute wohl alle nicht mehr am Leben." Wie Latifi sehen viele Kosovo-Albaner die Nato als Heilsbringer, als Wegbereiter für die Unabhängigkeit des Kosovo. Die Serben hingegen sind immer noch wütend über die Bomben der Nato und die Abspaltung der kosovarischen Provinz.



Damit die Lage ruhig bleibt, patrouillieren die KFOR-Truppen der Nato auch heute noch 20 Jahre nach Kriegsende täglich durch Mitrovica: "Wir sind hier, um frühzeitig Warnsignale zu erkennen. Wir sind in Kontakt mit der Bevölkerung in beiden Teilen der Stadt und versuchen, den Puls der Zeit zu spüren, um uns ein allgemeines Bild von der Situation zu machen. Wir arbeiten dafür, dass es gar nicht erst zu Ausschreitungen kommt", erklärt Oberstleutnant Luca Jarrell.