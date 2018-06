Loyola-Schüler lernen Mülltrennung - danach kommt alles in eine Tonne Quelle: ZDF/Miriam Steimer

Auf der Suche nach der größten Not im Vielvölkerstaat Kosovo begegnete Kuhlmann Saide, einer 75-jährigen Frau mit einem Schubkarren, in dem sie Metallmüll sammelte. 15 Cent bekommt man für einen vollen Karren. Saide wusch ihr Gesicht in einer Pfütze "Dieser Anblick hat mich berührt, wir sind ins Gespräch gekommen und sie hat mir Tranzit gezeigt: das Viertel, mit dem die Loyola-Schüler jetzt in Verbindung stehen", sagt Kuhlmann. Er begrüßt Saide und küsst sie auf die Wange. "Ich bin die Mutter der Nachbarschaft", stellt Saide sich stolz vor.