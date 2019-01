Bergrettung in Österreich kann teuer werden. Archivbild

Quelle: Unbekannt/BERGRETTUNG/dpa

Skiabenteuer abseits der Pisten können kostspielig werden. Im Fall einer Bergung fallen nach Angaben der Bergrettung in Österreich 38 Euro pro Einsatzstunde und Mann an. "Bei Lawineneinsätzen kann das richtig teuer werden", sagte der Leiter der Tiroler Bergrettung, Hermann Spiegl.



Kommen Notarzthubschrauber und Flugpolizei zum Einsatz, entstehen weitere Kosten. 2018 stellte allein die Bergrettung Tirol laut Spiegl für die Einsätze im Sommer und Winter 1,3 Millionen Euro in Rechnung.