Der Kampf gegen das Feuer war zäh.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die Grünen im Bundestag fordern nach dem Moorbrand in Meppen eine Kostenübernahme durch die Bundeswehr. Alle Kosten für die Löscharbeiten, die Gesundheitsfolgekosten sowie die Renaturierungsmaßnahmen müssten vollständig übernommen werden.



Das sagte der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, Sven-Christian Kindler, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Moorbrand hatte sich bei einem Waffentest am 3. September entzündet und war erst am 10. Oktober gelöscht worden.