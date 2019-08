Die USA hatten neue Strafzölle auf Importe aus China angekündigt.

Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Mehrere hundert Unternehmen und Wirtschaftsverbände in den USA haben die Zollpolitik von Präsident Donald Trump kritisiert und ein Ende des Handelsstreits mit China gefordert. Die von den USA angekündigten neuen Strafzölle kämen "zum schlechtesten Zeitpunkt", inmitten der Lieferungen für das Jahresendgeschäft, erklärten sie.



"Wir haben dem Weißen Haus von Anfang an gesagt, dass letztlich die US-Bürger diese Zölle zahlen werden, nämlich in Form von höheren Preisen", heißt es in dem Schreiben weiter.