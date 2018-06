Die zweite Variable dieser Rechnung ist der Preis der Pille. In den günstigsten Varianten gibt es das Verhütungsmittel bereits für knapp vier Euro pro Monat. Doch nicht jede Frau verträgt jede Pille. Und so können die Kosten, je nach Präparat, auch etwas mehr als 20 Euro monatlich betragen. Im schlechtesten Fall sieht die Rechnung also so aus: 15 Euro Budget, 20 Euro Ausgaben - ein Minus von fünf Euro, und das jeden Monat.