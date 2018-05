Tübingens OB schlägt eine Bürgerabgabe für kostenlosen ÖPNV vor. Quelle: Uwe Anspach/dpa

In der Debatte um kostenlosen Nahverkehr schlägt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) eine Bürgerabgabe vor. "Wir bräuchten nicht unbedingt das Geld (vom Bund)", sagte er dem SWR am Wochenende.



"Es wäre auch schon hilfreich, wenn in einem Gesetz geregelt würde, dass Modellkommunen eine Abgabe von ihren Bürgern erheben dürfen, um den Nahverkehr zu finanzieren." In Tübingen würden 15 Euro pro Erwachsenem im Monat reichen. Seine Stadt habe ein Konzept für kostenlosen Nahverkehr.