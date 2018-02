Ob das finanzierbar ist, (...) dahinter steht zunächst einmal eine politische Frage.

Sommer: Wir reden von relativ großen Summen. Der ÖPNV kostet pro Jahr in Deutschland etwa 25 Milliarden Euro. Davon werden zurzeit etwa 50 Prozent über die Fahrgelderlöse getragen. Bleiben also noch 12,5 Milliarden Euro, wenn alles gleich bleiben würde. Aber eine steigende Nachfrage im ÖPNV könnte gar nicht mit dem aktuellen Angebot befriedigt werden. Sie brauchen dann mehr Fahrten. Mehr Fahrten heißt auch mehr Fahrzeuge – es müsste also erstmal viel investiert werden. Da stellt sich die Frage: Was ist einem die ganze Sache wert? Ob das finanzierbar ist, kann ich jetzt so nicht beantworten, denn dahinter steht zunächst einmal eine politische Frage.