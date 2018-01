Es gibt Diskussionsbedarf in Monheim, nachdem bekannt wurde, dass Bürgermeister Daniel Zimmermann den beiden Moschee-Gemeinden in Monheim kostenlos zwei Grundstücke überlassen will. "Dass sie alle hier sind, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir in Monheim eine lebendige Demokratie haben!" Es ist einer der ersten Sätze, die Zimmermann an diesen Abend an seine Monheimer richtet. Viele im Saal antworten ihm mit hämischem Gelächter.