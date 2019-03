Markus Frank: Der Einsatz der städtischen Kräfte kostet am Spieltag mehrere Tausend Euro. Da sind vor allem Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes mit der Verkehrsregelung beschäftigt. Dazu kommen Einsätze der Mitarbeiter des Ordnungsamts. Es wäre aber eindimensional, diese Kosten losgelöst zu betrachten. Denn es ist ein großes Geben und Nehmen: Für uns sind die Heimspiele der Eintracht nicht nur ein emotionaler Gewinn. Es kommen viele Menschen zu Besuch, schauen sich die Stadt an, kaufen ein, übernachten auch. Aktuell läuft es sehr gut für die Eintracht - und wovon wir in dem Zusammenhang am meisten profitieren, ist der Imagegewinn durch den Verein.



heute.de: Für sportlichen Erfolg gibt es aber nie Garantien und in weniger erfolgreichen Zeiten gab es aber auch Fan-Proteste und sogar Ausschreitungen an Spieltagen, auch im Stadi...