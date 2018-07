Ex-Eintracht-Trainer Kovac arbeitet schon für die Bayern. Quelle: dpa

Bayern Münchens neuer Trainer Niko Kovac hat in Sachen Robert Lewandowski ein Machtwort gesprochen. Er habe dem Torjäger in einem Telefonat "meinen Standpunkt mitgeteilt. Ich freue mich auf ihn. Er ist ein Weltklassestürmer, der in München noch viel leisten wird. Wir gehen nicht davon ab, dass er in München bleibt", sagte Kovac am Montag in München bei seiner Vorstellung.



Auch über die Zukunft von Jerome Boateng war zuletzt viel spekuliert worden, doch Kovac plant fest mit dem Innenverteidiger. "Ich hatte schon in Frankfurt einen Boateng. Beides sind tolle Typen."