Fischereiminister Per Sandberg machte im vergangenen Jahr klar, man sei zu Absprachen mit der EU bereit, "aber dafür müssen wir natürlich etwas zurückbekommen". Die Norweger boten den europäischen Schiffen an, für eine Gegenleistung 500 Tonnen Schneekrabbe zu fangen - gerade einmal ein Achtel der 4.000 Tonnen, die das norwegische Fischereiministerium für 2018 als Fangquote festgelegt hat. Die Krabben lassen sich gut verkaufen: Die im Jahr 2016 gefangenen rund 4.500 Tonnen haben Schätzungen zufolge einen Wert von mehr als 20 Millionen Euro. Wissenschaftler des norwegischen Meeresforschungsinstituts gehen davon aus, dass der ökonomische Wert der Schneekrabben in der Barentssee bald den des Kabeljau übertreffen wird.