Brücke in Prag stürzt in die Moldau. Quelle: Kateøina Šulová/CTK/dpa

Eine mehr als 250 Meter lange Fußgängerbrücke ist in Prag eingestürzt und in die Moldau gefallen. Vier Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, teilten die Rettungskräfte mit.



Die Brücke verband den Prager Stadtteil Troja mit der Kaiserinsel. Die Hängekonstruktion der Brücke stammte aus dem Jahr 1984. Der drei Meter breite Gehweg aus Betonplatten war an Stahlseilen aufgehängt. Wieso die Brücke für Fußgänger und Radfahrer einstürzte, soll nun ein Statiker klären.