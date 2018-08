Choreo der HSV-Fans vor dem Spiel gegen Kiel. Da steht: "Dies ist die Geschichte eines Vereins, der fällt. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung - auf geht's HSV!" Am Ende der Landung stand es 0:3. Quelle: dpa

Der Hamburger SV hat den Start in die erste Zweitligasaison seiner Vereinsgeschichte gründlich verpatzt. Im Heimspiel gegen den Nordrivalen Holstein Kiel kassierten die Hanseaten eine krachende 0:3 (0:0)-Niederlage und stehen damit schon wieder früh unter Druck.



57.000 Zuschauer sahen im ersten Durchgang einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Jonas Meffert brachte die Gäste dann sehenswert in Führung, nach dem zweiten Gegentreffer durch David Kinsombi hatten die Gastgeber nichts mehr entgegenzusetzen. Mathias Honsak machte in der Nachspielzeit das Debakel für den HSV perfekt.