Gewitter (Archiv).

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Mit Sturmtief "Yap" werden in Deutschland kräftige Gewitter erwartet. Es besteht Unwettergefahr, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Vor allem im Westen und Nordwesten, später auch in der Mitte sowie im Südwesten wird mit Turbulenzen gerechnet. Außer Gewittern können auch Starkregen, Sturm- oder sogar schwere Sturmböen und Hagel mit von der Partie sein.



Der Osten und Nordosten bekommt die Auswirkungen von "Yap" wohl erst am Abend und in der Nacht zu spüren, so die Meteorologen.