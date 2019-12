In Schutzfolien eingepackte Neuwagen. Archivbild

Quelle: Jörg Sarbach/dpa

Der Autoabsatz in Europa hat sich im November angesichts des niedrigen Vorjahreswertes deutlich erhöht. Laut Branchenverband Acea stieg die Zahl neu zugelassener Pkw um 4,9 Prozent auf rund 1,176 Millionen. 2018 waren die Verkäufe wegen der Einführung neuer Abgasvorschriften (WLTP) eingebrochen.



Vier der fünf wichtigsten europäischen Absatzmärkte legten zu. Dabei war das Plus in Deutschland (9,7 Prozent) am deutlichsten. Dahinter folgten Spanien (2,3 Prozent), Italien (2,2 Prozent) und Frankreich (0,7 Prozent).