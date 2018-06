Tanken wird für Verbraucher wieder teurer. Archivbild Quelle: Christophe Gateau/dpa

Angetrieben von höheren Energiepreisen hat sich der Anstieg der Teuerung in Deutschland im November beschleunigt. Die Verbraucherpreise lagen um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Rate noch bei 1,6 Prozent gelegen.



Vor allem für Haushaltsenergie und Kraftstoffe mussten Verbraucher im November mehr zahlen als ein Jahr zuvor (plus 3,7 Prozent). Nahrungsmittel verteuerten sich um 3,2 Prozent.