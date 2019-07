Wir sind ein verlässlicher Verbündeter. Annegret Kramp-Karrenbauer

Die neue Verteidigungsministerin betonte die Zuverlässigkeit Deutschlands in der Nato. "Wir sind ein verlässlicher Verbündeter", sagte die CDU-Vorsitzende in ihrer ersten knapp 20-minütigen Regierungserklärung zum Thema "In Verantwortung für die Zukunft Deutschlands. Für eine starke Bundeswehr in einer Welt im Wandel". "Es geht nicht um Wünsche von außen", sagte Kramp-Karrenbauer in Anspielung auf die Forderungen von US-Präsident Donald Trump an Deutschland. "Es geht nicht um Aufrüstung", ergänzte die CDU-Chefin.