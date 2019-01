Der Besuch der Vorsitzenden der CDU ist keine Selbstverständlichkeit bei der Winterklausur der CSU. Angela Merkel war nur einmal bei einer Klausurtagung, damals noch in Wildbad Kreuth. Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Januar 2016 war das damals ein frostiger Besuch. Anfang 2016 war der Beginn des tiefen Zerwürfnisses zwischen CDU und CSU. Parteichef Horst Seehofer hatte Merkel gerade auf dem CSU-Parteitag maximal gedemütigt und der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber soll in der hitzigen Kreuther Diskussion der Kanzlerin den Satz "Angela, du machst uns Europa kaputt" entgegen geschleudert haben. Für Kramp-Karrenbauer offenbar eher ein Ansporn als ein Risiko, in die gleiche Situation zu geraten. In der Union stehen die Zeichen auf Harmonie. Neuen, offenen Streit der Schwestern will eigentlich keiner.



Kramp-Karrenbauer kommt nach einer wochenlangen Auseinandersetzung innerhalb der CDU um den Parteivorsitz ganz bewusst ins Kloster Seeon. Sie will ein Zeichen der Gemeinsamkeit setzen. Wie die CSU hat auch die CDU nach den heftigen Debatten des ersten Halbjahres 2018 gelernt, dass Streit in der Union die Wähler abschreckt und dass das Verbindende in den Vordergrund treten muss. Noch immer gibt es auch Meinungsunterschiede, insbesondere in der strategischen Aufstellung. "Eine zu starke Verengung auf die sogenannte Mitte führt zur Abwanderung von Wählern nach links und rechts", hatte der Landesgruppenvorsitzende Dobrindt gerade erst in einem Namensartikel in der "Welt" ausgeführt. "Unser klarer Anspruch muss es sein, allen Bürgern von der Mitte bis zur demokratischen Rechten eine politische Heimat zu bieten", so Dobrindt. Dieser Satz wird in der CDU nicht überall geteilt, trägt die große Schwesterpartei doch seit längerem den Claim "Die Mitte" vor sich her - wie zur ständigen Selbstvergewisserung.