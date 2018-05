Kramp-Karrenbauer (CDU) selbst will offenbar nicht in eine mögliche neue Bundesregierung von CDU, CSU und SPD eintreten. Im ZDF morgenmagazin sagte sie auf die Frage, in welcher Funktion sie bei einem nächsten Auftritt in der Sendung da sein werde: "Ich gehe davon aus, als Ministerpräsidentin". Kramp-Karrenbauer gilt als enge Weggefährtin von Kanzlerin Angela Merkel und auch als eine mögliche Kandidatin für ihre Nachfolge.