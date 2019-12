Das Kosovo ist eine sehr arme Region. Das Land wird heute fast nur noch von Albanern bewohnt, Serben bilden eine kleine Minderheit. Die Albaner beanspruchen als "Urbevölkerung" die ältesten Rechte, die Serben betrachten die Region jedoch als Wiege ihrer Nation.



Mittelalter: Das Kosovo ist Zentrum eines serbischen Reiches. 1389 führt die Niederlage bei der Schlacht im Kosovo zu fünf Jahrhunderten osmanischer Herrschaft.



Neuzeit: Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind Albaner die dominierende Volksgruppe im Kosovo. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Gebiet eine autonome Provinz Serbiens innerhalb des Vielvölkerstaates Jugoslawien. Der Zerfall dieses Staates setzt in den 80er Jahren ein.



1989: Serbiens Präsident hebt den Autonomie-Status des Kosovo auf.



1991: Die albanische Führung der Provinz organisiert ein Unabhängigkeitsreferendum. Serbien antwortet mit Repressionen.



Ab 1998: Es kommt zu Massakern und Vertreibungen ethnischer Albaner im Kosovo.



1999: Weil internationale Vermittlungsbemühungen erfolglos bleiben, geht die Nato ab März ohne UN-Mandat militärisch gegen Serbien als Teil der Bundesrepublik Jugoslawien vor - mit deutscher Beteiligung.



Es gibt Luftangriffe. Serbien erklärt sich zum Truppenabzug aus dem Kosovo bereit. An der im Juni von den Vereinten Nationen eingesetzten Nato-Sicherheitstruppe Kosovo Force (KFOR) stellt die Bundeswehr zunächst 6.500 Soldaten.



2004: Die Bundeswehr hat einen besonders schweren Einsatz im März. Es gibt albanische Unruhen gegen Serben. Dann wird ein nahe von Prizren gelegenes serbisches Kloster niedergebrannt. Deutsche KFOR-Soldaten bewachen danach lange den Wiederaufbau.



2008: Nach jahrelanger Übergangsverwaltung unter UN-Aufsicht erklärt das Kosovo im Februar seine Unabhängigkeit. Dutzende Länder erkennen den neuen Staat an - Serbien nicht.