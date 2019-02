Am Nachmittag waren die Ergebnisse und Empfehlungen der vier Arbeitsgruppen vorgestellt worden, die im Rahmen des "Werkstattgesprächs" über den europäischen Außengrenzenschutz und das europäische Asylsystem, die "Ordnung und Steuerung der Migration in und nach Deutschland", innere Sicherheit und Abschiebepraxis sowie Integration diskutiert hatten. Den Auftakt des "Werkstattgesprächs" bildete am Sonntagabend eine Expertendiskussion.