In einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" hatte Kramp-Karrenbauer zuvor gemeinsam mit Unionsfraktionsvize Andreas Jung unter anderem eine Abwrackprämie für Ölheizungen gefordert und die Aufnahme nachhaltiger Entwicklung als Staatsziel ins Grundgesetz. Gerade im Verkehrssektor und im Wärmesektor könne man noch sehr viel an CO2-Reduktion erreichen, sagte Kramp-Karrenbauer im ZDF. "Wir wissen, dass es viele Ölheizungen gibt", sagte sie weiter. Diese sollten ersetzt werden unter dem Gesichtspunkt, wie man CO2 einsparen könnte, so Kramp-Karrenbauer.



Dies sei ein Vorschlag unter mehreren Vorschlägen zur CO2-Reduktion. "Wir haben nicht zu wenig Steuern, aber wir haben zu wenig Steuerung mit Blick auf die Frage: Wie können wir CO2 reduzieren?", so die Parteivorsitzende. "Wir haben die Situation im Energiesektor, dass wir zum Teil Abgaben haben, die sich in ihren Zielen widersprechen. Das ist das Ergebnis, wenn man ein System über die Jahre hat aufwachsen lassen. Und jetzt muss das Ziel sein, CO2 zu reduzieren, und deshalb muss man das umbauen."