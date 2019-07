Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Vereidigung zur Verteidigungsministerin

Quelle: dpa

Wie sie die 1,5 Prozent und wann sie die zwei Prozent erreichen will, sagt sie zwar nicht. Von ihrer Fraktion bekommt sie trotzdem oft und lange Applaus, aus Richtung der Linken kommen Buhrufe. Wenn, sagt sie, die Bundeswehr die Aufgaben, die ihr das Parlament übertrage, wahrnehmen wolle, "muss der Verteidigungsetat weiter steigen". Die Soldaten müssten in ihrem Alltag spüren, dass sich die Lücken "im Material" schließen. Deutschland sei fest verankert in der internationalen Sicherheit. "Wir wissen, auf welcher Seite des Tisches wir sitzen." Die 180.000 Soldaten und 60.000 Zivilangestellten der Bundeswehr brauchten für ihre Arbeit "Respekt und Unterstützung". Und deswegen, regte die Ministerin an, sollten zum Geburtstag der Bundeswehr am 12. November öffentliche Gelöbnisse in den Städten stattfinden, auch vor dem Reichstag. Viel Applaus von der SPD bekommt die neue Ministerin für ihre erste Rede nicht.