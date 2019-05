Kramp-Karrenbauer: Zuerst einmal sind die Umfragewerte auch für die Partei natürlich der klare Befund, dass wir noch besser werden müssen, dass wir noch Luft nach oben haben. Daran arbeiten wir. Und mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir gemeinsam die richtige Politik für Deutschland machen. Und wenn die ersten Zahlen stimmen, die wir jetzt hören, zum Beispiel zum Thema der Steuerschätzung für die nächsten Jahre, dann kann ich nur sagen, dann ist es richtig, dass wir uns auch in der Klausurtagung mit den Folgen davon beschäftigen. Das ist die Frage, um die es in Deutschland geht und nicht um die Frage, ob ich zwei Prozent mehr oder weniger in Umfragen habe.



ZDF: Aber grundsätzlich: Haben Sie den Anspruch aufs Kanzleramt und würden Sie ihn auch anmelden?



Kramp-Karrenbauer: Es ist so, dass die Vorsitzende der CDU natürlich immer auch die Verantwortung hat, den Prozess, wenn es zu einem Regierungswechsel kommt, natürlich bei einer nächsten Wahl vor allen Dingen, so zu steuern, dass die CDU in der bestmöglichen Startformation aufsteht. Das ist meine Verantwortung, dafür bin ich gewählt worden und diese Verantwortung werde ich auch wahrnehmen.