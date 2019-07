Die CDU-Führungsriege war von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kramp-Karrenbauer am Dienstagabend in einer Telefonschalte darüber informiert worden, dass die Parteichefin selbst den frei werdenden Posten übernehmen wollte. Ihre Vorgängerin von der Leyen war am Dienstag zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Am Mittwoch wurde von der Leyen in Anwesenheit von Merkel im Schloss Bellevue verabschiedet und zugleich erhielt Kramp-Karrenbauer ihre Ernennungsurkunde.



Sie soll in einer Sondersitzung des Bundestages am 24. Juli vereidigt werden. Die Sondersitzung wird nötig, weil Kramp-Karrenbauer bisher keine Ministerin und deshalb noch nicht vereidigt worden war. Im Falle einer Ernennung etwa von Gesundheitsminister Jens Spahn zum Verteidigungsminister, über die in Medien spekuliert worden war, hätte deshalb eine Vereidigung nach der Sommerpause gereicht.

Zwar betonte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, dass bereits mit der Übergabe der Ernennungsurkunde die Befehlsgewalt über die Streitkräfte von einer Person auf die andere übergehe.