Sie will in ihrem neuen Amt so viel wie möglich so schnell wie möglich sehen. Deshalb besucht sie bei ihrer ersten Afghanistanreise neben Kabul und Masar-i-Scharif eben auch Kundus. Rund 100 deutsche Soldaten absolvieren hier ihren Einsatz, manche bis zu sieben Monate am Stück. Es ist einer der gefährlichsten Orte, an dem ein deutscher Soldat stationiert sein kann. 24 Stunden, rund um die Uhr, besteht die Gefahr eines Raketenbeschusses. Zweimal wurde das Lager in diesem Jahr bereits beschossen.