Inzwischen liefern die deutschen Flugzeuge mehr als die Hälfte aller Aufklärungsergebnisse aus der Luft für die Koalition aus 75 Nationen, die sich zusammengeschlossen haben, den IS bis zum Schluss zu bekämpfen. Darauf könnte die Ministerin stolz sein, doch ihre Zufriedenheit blitzt nur selten durch. Man merkt Kramp-Karrenbauer an, wie vorsichtig sie agiert. Bloß keinen Fehler machen in der internationalen Diplomatie. Und bloss nicht mit einer falschen Äußerung wieder neues Porzellan in der heimischen Koalition zerschlagen.



Doch wenn der Stolz auf die Truppe - die jetzt ihre Truppe ist - einmal durchblitzt, sind es ihre starken Momente. "Man vertraut uns", sagt sie zum Abschluss des ersten Besuchstages über die Gespräche, die sie mit dem jordanischen König Abdullah und dem Außenminister Ayman Safadi geführt hat. Und es wäre "ein Schlag, wenn sich Deutschland hier zurückziehen würde". Klar und schnörkellos.