"Es ist zuerst einmal ein Ansatz um darüber zu reden, was wir bisher getan haben und was wir auch in Zukunft tun müssen und tun wollen, damit sich sowas wie 2015 nicht mehr wiederholt", sagt Kramp-Karrenbauer. Man wolle klären, wie es zu der Situation gekommen sei. Was waren die juristischen Gründe und warum wurden welche Entscheidungen getroffen? Es gehe darum, aus der Vergangenheit zu lernen.



"Viele in der Partei, oder: Alle in der Parteien wollen, dass sich so etwas wie 2015 nicht mehr wiederholt", sagt Kramp-Karrenbauer. "Und sie wollen, dass wir Sicherheit auch den Bürgerinnen und Bürger gegenüber gewährleisten können. Dafür stehen wir als CDU."