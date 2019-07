Die Kanzlerin beim EU-Gipfel in Brüssel.

Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Gesundheit von Angela Merkel nach deren Zitteranfällen als stabil bezeichnet. "Wir haben in all den Tagen, wo ich jetzt in Israel bin, immer wieder telefoniert - und es geht ihr gut", sagte sie der "Bild"-Zeitung.



Dass die Gesundheit der Kanzlerin international Beachtung findet, zeige, welche "großartig wichtige Rolle" Merkel auf der Welt spiele. "Es wird eben besonders auf sie geschaut." Am Samstag hatte Merkel selbst versichert, es gehe ihr gut.