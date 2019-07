In der Doppelbeanspruchung als CDU-Chefin und Ministerin sieht Kujat kein Problem: "Dass Frau Kramp-Karrenbauer auch das Amt der CDU-Vorsitzenden innehat, ist gar nicht schädlich. Das sorgt für eine gewisse Hebelwirkung, die sie gut für die Bundeswehr einsetzen kann." Die Frage, ob Kramp-Karrenbauer beiden Aufgaben gerecht werden kann, bewegt in diesen Tagen auch die CDU eher weniger. Die Christdemokraten wollen vielmehr wissen, ob es der Parteichefin gelingt, als Verteidigungsministerin mehr Profil zu gewinnen. "Ich glaube, ihre Entscheidung, das jetzt zu machen, war goldrichtig, für das Verteidigungsministerium und auch für sie selbst, denn die Musik spielt nun mal im Kanzleramt" am Kabinettstisch, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries.



Sollte ihr das nicht gelingen, könnten sich womöglich schon im Spätherbst zwei Männer für die Kanzlerkandidatur warmlaufen, die dafür beide schon einmal im Gespräch waren: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der als Vertreter des liberalen Merkel-Flügels gilt, und Gesundheitsminister Jens Spahn, der trotz seiner lockeren Art eher die Konservativen in der Partei anspricht. Nachdem Spahn im vergangenen Dezember als Kandidat für den Parteivorsitz als abgeschlagener Dritter hinter Kramp-Karrenbauer und dem früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz landete, haftete ihm zwar eine Zeit lang der Nimbus des Verlierers an. De Vries meint jedoch, dass er sich seither durch das, was er als Gesundheitsminister leistet, "an Achtung und Respekt gewonnen hat".