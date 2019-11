Für sie sei der Nationale Sicherheitsrat ein politisch veritables Ziel als ein Ort, um Interessen und strategische Ausrichtungen besser zu koordinieren als bisher, betont die Verteidigungsministerin im ZDF heute-journal. "Wir haben eine ungeklärte Situation in Nordsyrien mit sehr schwierigen humanitären Auswirkungen, und dass die Chefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien jetzt demnächst sich in London mit dem türkischen Staatspräsidenten treffen werden, um über genau diese Frage Nordsyrien zu reden, das ist genau das an Debatte, was wir brauchen."



Ja, es stehe jetzt nicht im Koalitionsvertrag und wenn man es jetzt nicht umsetzen könne, dann käme es ins Wahlprogramm. "Und dann werden wir dafür bei der nächsten Bundestagswahl kämpfen", fügt die Ministerin hinzu.