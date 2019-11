Die Frage der Kanzler-Kandidatur gehöre schlicht nicht auf den aktuellen Parteitag, sondern werde auf dem Parteitag 2020 geklärt. Bis dahin "müssen wir die CDU inhaltlich, organisatorisch, auch in der personellen Verbreiterung so aufstellen, dass wir mit Erfolg Wahlkämpfe bestreiten können und Wahlen gewinnen können", so Kramp-Karrenbauer. Das sei auch die Grundvoraussetzung für Kanzlerkandidaturen und Kanzlerschaften.



Die CDU beginnt an diesem Freitag mit ihrem zweitägigen Bundesparteitag in Leipzig. Die CDU-Vorsitzende steht intern unter Druck. Mit Spannung werden ihre Rede und die von Friedrich Merz erwartet. Der Wirtschaftspolitiker war Kramp-Karrenbauer vor rund einem Jahr bei der Vorsitzendenwahl knapp unterlegen und gilt als Rivale um die Kanzlerkandidatur. Seine jüngste Kritik am Zustand der CDU und an Kanzlerin Angela Merkel nährte solche Spekulationen.