Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will bei einer Niederlage im Kampf um den Parteivorsitz ihr Amt als Generalsekretärin aufgeben. Das sagte sie bei der Vorstellung ihrer Kandidatur.



Im Falle eines Sieges will sie die Partei im Verhältnis zur Regierung aufwerten. Es sei zu oft so gewesen, dass die Regierung entschieden und die CDU das im Nachhinein akzeptiert habe. Zugleich machte sie deutlich, dass in der Flüchtlings- und Migrationspolitik eine europäische Lösung nötig sei.