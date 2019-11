Öffentliche Gelöbnisse abzuhalten, sei ein starkes Zeichen der Anerkennung für die Soldatinnen und Soldaten, so Kramp-Karrenbauer. "Das Gelöbnis am Geburtstag unserer Bundeswehr vor dem Bundestag ist ein großartiges und starkes Symbol für die Verankerung unserer Streitkräfte und ihrer Menschen in der Gesellschaft." Die Verteidigungsministerin hatte schon in der Regierungserklärung zu ihrer Vereidigung mehr öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr gefordert. "Es zeigt gleichzeitig die enge Verbundenheit der Parlamentsarmee Bundeswehr mit den Abgeordneten", so Kramp-Karrenbauer.