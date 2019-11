Angela Merkel, die gerade in der Ost-CDU massiv an Unterstützung verloren hat, äußerte sich erstmals auf ihrer Indien-Reise zu den Vorwürfen von Friedrich Merz. Mit offensiv vorgetragener Gelassenheit sagte sie, sie freue sich, dass sie auch in Deutschland täglich viel Unterstützung erfahre: "Wir leben in Demokratien, da müssen wir mit Kritik umgehen." Dass sie sich allerdings bei ihrem Besuch in Neu-Delhi dieser Frage stellen muss, zeigt, dass auch sie diese innerparteiliche Debatte selbst im Ausland verfolgt. Schließlich ist das einer der Kritikpunkte, die ihr in diesen Tagen vorgehalten wird: Dass sie als Kanzlerin inzwischen völlig losgelöst von Partei und Fraktion agiere.