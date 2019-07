Noch vor wenigen Wochen hatte Annegret Kramp-Karrenbauer eine andere Haltung zum Wechsel in die Regierung. 2. Juli, "Bild"-Zeitung: "Ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Es gibt in der CDU viel zu tun." 12. Mai, "Welt am Sonntag": "Ich will mich auf die Partei konzentrieren. Ich sehe keinen Anlass, warum ich von meiner Grundsatzentscheidung abweichen könnte." 10. Dezember 2018, "Saarbrücker Zeitung": Ich bin zur Wahl als Parteivorsitzende angetreten, weil ich für eigenständige Positionen der Union stehen will. Dafür brauche ich keine Einbindung ins Kabinett.“ Oder 15. Dezember 2018 bei der Bewerbung um den Parteivorsitz: "Man darf um nichts in der Welt den Eindruck erwecken, man nutze ein solches Amt nur, weil man den nächsten Sprung ins nächste Staatsamt machen will. Das wäre fatal."