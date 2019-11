Die ersten Reaktionen auf Kramp-Karrenbauers Vorschläge sind verhalten. Auch beim Koalitionspartner SPD. "All diese Dinge sind in der Vergangenheit immer wieder diskutiert worden", so Fritz Felgentreu, Verteidigungspolitiker der Bundestagsfraktion. Es sei auch in den vergangenen Jahren schon viel passiert: Seit 2014 sei etwa der Verteidigungshaushalt um 40 Prozent aufgestockt worden, allein in diesem Jahr um zwölf Prozent. "Man kann nicht sagen, wir wollen theoretisch mehr Verantwortung übernehmen, wenn man dazu die Fähigkeiten gar nicht hat." Deswegen brauche man zuerst eine Stärkung der Bundeswehr. Was an dem Nationalen Sicherheitsrat "stärker und besser werden soll, sehe ich nicht so richtig. Es sei denn, man will das Bundesverteidigungsministerium mehr mitreden lassen bei außenpolitischen Fragen", so Felgentreu zum ZDF.